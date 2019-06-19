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  • Son Güncelleme: 19.06.2019 19:58

filminin oyuncuları kimler? ne?

'un filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Hayal mi Gerçek mi filmini ekranlarda gören izleyiciler merakla "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncuları kimler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne? İşte filme dair merak edilen detaylar...

Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncuları kimler?

Hayal mi Gerçek mi filmi 19 Ocak 2018 tarihinde vizyona girmişti. Beyaz perdede dikkat çeken film bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Şimdi izleyiciler merakla Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncuları kimlerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Hayal mi Gerçek mi filmine dair tüm merak edilenler...

HAYAL Mİ GERÇEK Mİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hayal mi Gerçek mi filminin oyuncuları arasında Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy, Kerem Fırtına, Uras Benlioğlu, Çağla Demirel, Duru Önver, Efecan Koçyiğit, Başak Karahan, Baturay Anar, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Şeyda Erdoğan, Burak Güngör, Ruhi Çenet, Kaya Giray, Sarp Atilla, Sude Çınar, Berk Güler gibi isimler yer alıyor.

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