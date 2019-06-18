ATV ekranlarının yeni dizisi Kimse Bilmez 2. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından izleyiciler Kimse Bilmez 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir.
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