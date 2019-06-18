Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.06.2019 23:10
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 23:11

3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Büyük sırrın kapıları aralanacak mı?

Salı akşamlarının yeni dizisi 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Kimse Bilmez'in 3. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İşte diziye dair detaylar...

Kimse Bilmez 3. bölüm fragmanı yayında mı?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kimse Bilmez 2. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından izleyiciler Kimse Bilmez 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKimse Bilmez 3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Büyük sırrın kapıları aralanacak mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri