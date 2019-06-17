Kimse Bilmez dizisi 2. bölümüyle ekranlara geliyor. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Kimse Bilmez dizisinin 2. bölümü için geri sayım başladı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı Kimse Bilmez'in 2. bölümünde, Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Peki, Kimse Bilmez 2. bölüm ne zaman? İşte Kimse Bilmez 2. yeni bölüm fragmanı...

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Atv'nin iddialı dizisi Kimse Bilmez 2. bölümüyle 18 Haziran Salı günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

İşte Kimse Bilmez 2. yeni bölüm fragmanı;

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Salı günü takipçileriyle 2. randevusuna çıkacak olan Kimse Bilmez'in bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.

KİMSE BİLMEZ İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sevda, o gün bir markanın yüzü seçilmiş ve yıldız olma hayallerine yaklaşmıştır. Artık her şeyin yolunda gideceğini zannederken beklemediği bir haberle sarsılır. Kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline geçtiği ve para bulmazsa öldürüleceğini öğrenir.

Sevda, kardeşini kurtarmak için kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya'dan para ister. Ancak hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Başka bir çözüm bulamayan Sevda kardeşini kurtaracak parayı alıp kaçar ama sonunda sıkışır. Gidecek bir yer bulamaz ve Sevda'nın kaçışı Ali Hüroğlu'nun evinde sonlanır.

Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Ali ve Sevda yakınlaşırken, Uygar'ın, Sevda'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Uygar'ın planlarında yüzünden, Ali'nin kayıp kardeşiyle karşılaşması hiç de hayal ettiği gibi olmaz. Öte yandan Sevda'nın Ali'ye olan ilgisi korkunç bir sırrın kapılarını aralar. Bu sır Sevda'yı Ali'ye imkansız kılmaktadır.