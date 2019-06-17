Diriliş Osman ne zaman yayında? Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte Diriliş Osman oyuncuları. TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından yeni sezonda devamı niteliğindeki Diriliş Osman ekranlara gelecek. Osmanlı Devleti'nin ve hânedanlığının kurucusu Osman Bey, Osmanlı kaynaklarına göre Osman Bey, Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Yeni dizi Diriliş Osman'da Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Diriliş Osman dizisinin kadrosu da güçleniyor.