Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 13.06.2019 22:56
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 22:57

2. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Her şey bir yalanla başlıyor!

Star TV ekranlarında bu akşam yeni bir dizi daha başladı. dizisi ilk bölümüyle dikkat çekti. Şimdi izleyiciler merakla . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte diziye dair merak edilenler...

Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanı yayında mı?

Benim Tatlı Yalanım dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Benim Tatlı Yalanım konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çeken bir yapım oldu. İlk bölümün ardından izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı

BENİM TATLI YALANIM İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat Yılmaz, kızı Kayra'yla birlikte mutlu bir hayat sürmektedir. Kayra'nın annesi Aylin, Kayra daha bebekken onları terk etmiş, Nejat da küçük kızı terk edilmenin acısını çekmesin diye, annesinin Afrika'da çok önemli görevleri olduğunu söylemiş ve senelerce kızına annesinin ağzından mektuplar yazmıştır. Kayra'nın 6. Yaş doğum günü yaklaşırken, Nejat, Kayra'nın annesi doğum gününde gelmesini beklediğini öğrenir. Nejat, Kayra'yı bu düşüncesinden uzaklaştırmaya çalışsa da küçük kız büyük bir hevesle annesinin geleceğine inanmaktadır. Çaresiz kalan Nejat, senelerdir konuşmadığı eski karısı Aylin'e ulaşmaya çalışır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBenim Tatlı Yalanım 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Her şey bir yalanla başlıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri