Benim Tatlı Yalanım dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Benim Tatlı Yalanım konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çeken bir yapım oldu. İlk bölümün ardından izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 2. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı

BENİM TATLI YALANIM İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nejat Yılmaz, kızı Kayra'yla birlikte mutlu bir hayat sürmektedir. Kayra'nın annesi Aylin, Kayra daha bebekken onları terk etmiş, Nejat da küçük kızı terk edilmenin acısını çekmesin diye, annesinin Afrika'da çok önemli görevleri olduğunu söylemiş ve senelerce kızına annesinin ağzından mektuplar yazmıştır. Kayra'nın 6. Yaş doğum günü yaklaşırken, Nejat, Kayra'nın annesi doğum gününde gelmesini beklediğini öğrenir. Nejat, Kayra'yı bu düşüncesinden uzaklaştırmaya çalışsa da küçük kız büyük bir hevesle annesinin geleceğine inanmaktadır. Çaresiz kalan Nejat, senelerdir konuşmadığı eski karısı Aylin'e ulaşmaya çalışır.