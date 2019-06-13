Benim Tatlı Yalanım dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Ekranlarda diziyi gören izleyiciler ise Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkındaki detayları merak ediyor. Benim Tatlı Yalanım dizisinin oyuncusu Aslı Bekiroğlu'nun hayatı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğlence olarak çektiği Vine'larla tanınan güzel oyuncu bir süre sonra fenomen olmayı başarmıştır. 2010 yılında Beni Böyle Sev dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Adı Mutluluk ve Gülümse Yeter dizilerinde rol almıştır.