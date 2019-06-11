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  • 12.06.2019 01:56
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 01:58

dizisi final mi yapıyor? ne zaman? İşte fragmanı...

Blu TV ekranlarında yayın hayatına devam eden dizisinin final yapıp yapmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Sıfır Bir dizisi final mi yapıyor?" sorusu bu nedenle izleyiciler tarafından yanıt bekliyor. Peki, ne zaman? İşte Sıfır Bir 6. sezon final bölümü fragmanı...

Sıfır Bir 6. sezon final bölümü ne zaman?

Blu TV'de izleyici karşısına çıkan - Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezonu izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Sıfır Bir 6. sezon 6. bölümünün YouTube'da "final" başlığıyla yayınlanmasının ardından "Sıfır Bir dizisi final mi yapıyor?" sorusu merak edilmeye başlandı. İşte fragmanı...

SIFIR BİR 6. SEZON FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sıfır Bir 6. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sıfır Bir'in YouTube hesabından yeni bölüm fragmanı "Sıfır Bir 6. Sezon 6. Bölüm (Final)" olarak paylaşıldı. Sıfır Bir 12 Haziran Çarşamba günü Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak.

SIFIR BİR 6. SEZON FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SIFIR BİR 6. SEZON 6. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Efsane dizi Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezon 6. bölümüyle 12 Haziran 2019'da saat 19.00'da Blutv'de hayranlarının karşısında olacak. Diziyi izlemeniz için Blu TV'ye kayıt olmanız gerekiyor.

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