Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta? Aşk-ı Memnu tekrar bölümü hangi kanalda?

Aşk-ı Memnu hangi kanalda? İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan ve 24 Haziran 2010 tarihinde final yapan Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başladı. 10 Haziran'da başlayan tekrar bölümlerinin hangi günler ve saat kaçta yayınlandığı merak ediliyor. Dillere destan bir yasak aşk ve çevresinde gelişen türlü olayların anlatıldığı Aşk-ı Memnu dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor? Aşk-ı Memnu tekrar bölümü hangi kanalda?

AŞK-I MEMNU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aşk-ı Memnu dizisi hafta içi her gün saat 16.45'te Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor.

Dillere destan bir yasak aşk ve çevresinde gelişen türlü olaylar...