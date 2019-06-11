Geleneksel olarak her ramazan ayında Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı stüdyosunda ağırlayan Anlı, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için tüm imkânları seferber etti. Kızılay'ın bu yılki kampanyası olan "Müge Anlı ve Dostları Aşevi" iyilik kampanyasını canlı yayında duyuran Anlı, En yardımsever izleyici, benim izleyicim diyerek izleyicisiyle birlikte rekor bağışa imza attı ve toplamda 6 tane aşevinin kurulmasına vesile oldu.



Rekor bağışın toplanmasını sağlayan Anlı'ya bu akşam Kızılay'ın özel olarak düzenlemiş olduğu gecede Platin madalya taktim edildi. Madalyasını Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık Bakanı Fahretti Koca'dan aldı.