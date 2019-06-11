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  • Son Güncelleme: 11.06.2019 22:33

Türk ı’ndan ’ya

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan , iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor. Rekor bağışın toplanmasını sağlayan Anlı’ya bu akşam ’ın özel olarak düzenlemiş olduğu gecede taktim edildi.

Kızılay’dan Müge Anlı’ya Platin Madalya

Geleneksel olarak her ramazan ayında Türk ı Genel Başkanı Dr. 'ı stüdyosunda ağırlayan Anlı, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahipleri için tüm imkânları seferber etti. Kızılay'ın bu yılki kampanyası olan "Müge Anlı ve Dostları Aşevi" iyilik kampanyasını canlı yayında duyuran Anlı, En yardımsever izleyici, benim izleyicim diyerek izleyicisiyle birlikte rekor bağışa imza attı ve toplamda 6 tane aşevinin kurulmasına vesile oldu.

Rekor bağışın toplanmasını sağlayan Anlı'ya bu akşam Kızılay'ın özel olarak düzenlemiş olduğu gecede taktim edildi. Madalyasını Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sağlık Bakanı Fahretti Koca'dan aldı.

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