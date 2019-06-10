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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 23:47

3. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ömer gerçeğin farkına varıyor!

ATV ekranlarının yeni dizisi heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Canevim 3. bölüm fragmanı yayında mı?

Pazartesi akşamlarının yeni dizisi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına vardı. Şimdi izleyiciler merakla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder.

ÖMER GERÇEKLERİN FARKINA VARIYOR

Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir.

CEYLAN VE ÖMER YOL AYRIMINDA

Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur.

ELVAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.

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