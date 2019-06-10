Pazartesi akşamlarının yeni dizisi Canevim ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümü büyük bir heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına vardı. Şimdi izleyiciler merakla Canevim 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder.

ÖMER GERÇEKLERİN FARKINA VARIYOR

Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir.

CEYLAN VE ÖMER YOL AYRIMINDA

Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur.

ELVAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.