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  • 10.06.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 20:00

2. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının yeni dizisi dizisi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi heyecan dolu yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Yeni bölümde Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varıyor. . bölüm canlı izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarının yeni dizisi heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu bölümde Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam edecek. Peki, dizinin yeni bölümünde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'in varlığı, Taylan'a karşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder.

ÖMER GERÇEKLERİN FARKINA VARIYOR

Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir.

CEYLAN VE ÖMER YOL AYRIMINDA

Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu asıl zorlayan ailesine dair kabusları olur.

ELVAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.

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