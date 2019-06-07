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  • 07.06.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 20:18

Arka Sokaklar 521. bölüm bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi tarihinde Kanal D'nin yayın akışında yer almıyor. Şimdi izleyiciler merakla "?" ve "?" sorularına yanıt arıyor. İşte ...

Arka Sokaklar bu akşam neden yok?

Arka Sokaklar dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmayacak. nda Arka Sokaklar dizisini göremeyen izleyiciler şimdi merakla "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bu akşam Arka Sokaklar dizisinin yerine Angry Birds filmi izleyici karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün 14 Haziran Cuma günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbul sokaklarında "Ölüm Hapı" diye adlandırılan uyuşturucu hap dolaşmaya ve can almaya başlamıştır. Hapın etkisindekiler ya intihara kalkışıyor ya da etrafındaki insanlara zarar veriyorlardır. Hem Rıza Babanın ekibini, hem de Engin Müdürün ekibini zora sokan bu durum iki ekibi ortak paydada buluşturur. Engin Müdürün önderliğinde ekiplerimiz satıcıların peşine düşer. Ekiplerimiz, okul önlerinde ve parklarda gençlere bu hapı satanları yakalandıktan sonra imalathanenin başındaki kişiye ulaşır. Organizasyon göründüğünden büyüktür. Tüm bu uyuşturucu organizasyonunun başında Nejat Akkaya isimli patron bulunmaktadır. Nejat'ın villasına baskın yapan ekiplerimizi ise, kötü bir sürpriz bekliyordur...

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 HAZİRAN 2019

09:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:15 Leke

15:30 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber

19:45 Çok Güzel Hareketler 2 (En İyiler)

20:00 Angry Birds

22:15 Arka Sokaklar (Tekrar)

01:15 Galip Derviş (Tekrar)

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