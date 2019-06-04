İlgiyle takip edilen La Casa de Papel'in 3. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Merakla beklenen La Casa de Papel'in 3. sezon fragmanı yayınlandı. La Casa de Papel 3. sezon yeni fragmanına Berlin sürprizi damgasını vurdu. Peki, La Casa de Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel 3'ncü sezonuyla kısa süre sonra macerasına kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni sezon fragmanı resmi kanal üzerinden izleyicilerle paylaşıldı. La Casa de Papel 19 Temmuz'da Netflix'te izleyici karşısına çıkacak.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON FRAGMANI