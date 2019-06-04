Kardeşim Benim 2 filmi ATV ekranlarında bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler Kardeşim Benim 2 oyuncularının kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Kardeşim Benim 2 filmi nerede çekildi? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin Karadeniz'de çekildi. Filmin çekimleri, Rize merkez, Pazar ve Çamlıhemşin ilçelerinde gerçekleştirildi.

KARDEŞİM BENİM OYUNCULARI

Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosunda Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz, Korhan Herduran, Hakan Karsak, Sezgi Mengi, Engin Şenkan, Ayhan Taş Ozan Çelik gibi isimler yer alıyor.

KARDEŞİM BENİM KONUSU

İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato'ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...