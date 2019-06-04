ABD'nin önde gelen kanallarından birisi olan HBO'nun yeni dizisi Chernobyl (Çernobil) kısa sürede izleyicilerin dikkatini çeken yapımlardan birisi oldu. İzleyicinin beğenisi kazanan Chernobyl dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Chernobyl 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? Çernobil 5. bölüm nereden izlenir? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

CHERNOBYL 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çernobil dizisi, 3 Haziran'daki ABD gösteriminin ardından 4 Haziran Salı akşamı saat 22.00 civarında son bölümüyle Türkiye'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde olayın yaşandığı ana dair detaylar yer alacak.

CHERNOBYL 5. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Chernobyl dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Diziyi seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Digiturk beIN Series Drama HD kanalından Chernobyl dizisi izlenebilir.

ÇERNOBİL FACİASI NASIL OLDU?

Çernobil faciası, Çernobil felaketi veya Çernobil reaktör kazası ya da Çernobil kazası, 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna Pripyat şehrinin 14.5 km. kuzeybatısında bulunan Çernobil şehrinde konuşlu olan Çernobil Nükleer Santrali'nde yapılan bir deney esnasında meydana gelen nükleer kaza felaketidir. Nükleer santralde meydana gelen patlama ve yangın sonrasında SSCB'ye, Avrupa' ya ve Türkiye'ye büyük miktarda radyasyon yayıldığı tespit edilmiştir.

Kaza Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğine göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazadır. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukushima Daiichi nükleer felaketidir. Felaket maliyeti ve kayıpları açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir. Sonuç olarak 500.000'den fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş ve bu nedenle radyasyona binlerce işçi maruz kalmış. Tahmini olarak yapılan masraf ise 18 milyar ruble (18 milyar ABD doları) olmuştur. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştür fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon neticesine uzun vadede sonuçlarının daha ağır olduğu değerlendirilmektedir.