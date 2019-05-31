Üç sezondur devam eden İstanbullu Gelin dizisi bu akşam yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Boranlar konağında Esma Sultan'ın ölümü nedeniyle hüzünlü anlar yaşandı. Şimdi izleyiciler final bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte İstanbullu Gelin dizisinin final bölümünde yaşananlar…

İSTANBULLU GELİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Esma, Garip'siz yaşamanın ağırlığı ile iyice kötüler ve onun için de beklenen son gelir. Konak için ve Bursa halkı için Esma Sultan'ı uğurlamak kolay olmayacaktır.

ESMA SULTAN'IN VEDASI

Esma için ise bu bir veda değil bir kavuşmadır. Esma'nın ölümü sonrası Boran'ların hayatında bir çok şey değişmiş olsa da Esma'nın korumaya ve birlikte tutmaya çalıştığı aile sapasağlam yerinde durmaktadır.

İSTANBULLU GELİN NEDEN FİNAL YAPTI?

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan İstanbullu Gelin dizisi Hayata Dön adlı eserden uyarlanmıştı. Dizi kanal ve yapım şirketinin aldığı karar neticesinde ekranlara veda etti.