Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hüsnü, Tekin'i evlilik sarmalından kurtarmaya çalışıyor. Şimdi izleyiciler merakla Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Remzi, karısının boşanma davası açtığını öğrenir ve kadının kardeşinin evine baskın yapar. Kadına saldırmak üzereyken ekibimiz baskın yapar. Karısı Ayşen'in demeç veren avukatı ve ailesine saldırır. Bütün aileyi katleder. Beklenmedik bir görgü tanığı vardır.

Haydarberk okul arkadaşının doğum günü partisine gider. Lüks bir evdir ve ev sahibi Vildan, Hüsnü'ye asılır. Vildan'ın kocası Tarumar hapishanededir. Karısına takıntılıdır. Gazetelerde Hüsnü'yle fotoğraflarını görünce, hapishaneden kaçar.

Aylin ve Hakan, Cihan bebeğin evlatlık işlemlerinin tamamlanması için haber beklemektedir. Ancak bu süreçte hiç hoşlarına gitmeyecek bir gerçek ortaya çıkar. Cihan bebeğin hayatta olan öz dayıları yeğenlerine sahip çıkmak istemektedir. Aylinlerin bebeği evlat edinmesi de bu olay sonrasında imkansızlaşır.

Selim ve Nazan isimli genç çocuklar, uyuşturucu bağımlısıdır ve evde kriz çıkarırlar. Uyuşturucu etkisiyle gasp ettikleri araç sahibini öldürürler. Uyuşturucu temin eden İsmail, yakalanır. Barcı İlyas'ın ismini verir. Gizli operasyonla polislerimiz Eda ve Hande bara müşteri gibi gider. İlyas'tan feci şekilde dayak yerler. Eda ve Hande komalık olur.