Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Hercai sezon finali bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin sezon finali yapması nedeniyle izleyiciler Hercai sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Hercai dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai 31 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapacak. Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır.

Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir.

Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.