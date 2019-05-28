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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 18:36

4. yeni bölüm ne zaman, nereden izleniyor? İşte Sıfır Bir yeni bölüm fragmanı...

Blu TV'de izleyici karşısına çıkan Sıfır Bir dizisinin 6. sezon 4. bölümü için geri sayım başladı. Dizinin izleyicileri şimdi 4. bölüm ne zaman ve nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte fragmanı...

Sıfır Bir 6. sezon 4. bölüm ne zaman?

Blu TV'de yeni bölümleriyle devam eden Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da dizisi 6. sezonuyla izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Fenomen dizinin izleyicileri 4. bölümü hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, ne zaman ve nereden izlenir? İşte cevabı...

SIFIR BİR 6. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezon 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. Sıfır Bir 6. sezon 4. bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba tarihinde Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak.

SIFIR BİR 6. SEZON 4. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SIFIR BİR 6. SEZON 4. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Efsane dizi Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezon 4. bölümüyle 29 Mayıs 2019'da saat 19.00'da Blutv'de hayranlarının karşısında olacak. Diziyi izlemeniz için Blu TV'ye kayıt olmanız gerekiyor.

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