Behzat Ç.'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İlk bölümü 2010 ylında yayınlanan Behzat Ç. 96 bölüm sonra ekranlara veda etmişti. Uzun bir aradan sonra Blu TV platformunda yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Behzat Ç.'nin çekimleri sürüyor. Setten gelen görüntüler ise dikkat çekiyor. Fenomen karakter Behzat Ç.'nin saçlarının uzadığı görülüyor. Peki, Behzat Ç. ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Behzat Ç.'nin yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Blu TV tarafından 'Yakında' başlığıyla yayınlanan fragmanda dizinin ne zaman başlayacağına dair bilgi paylaşılmadı. Yayın tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte Behzat Ç. yeni fragmanı:

BEHZAT Ç.'NİN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTTI

Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Behzat Ç.'nin setinden gelen son fotoğraflar dikkat çekti. Fotoğraflarda fenomen karakterin saçlarının uzadığı görülüyor.

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor.