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  • 27.05.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 18:27

2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul 10. bölüm fragmanı yayında mı?

Ekranların sevilen dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Şimdi izleyiciler merakla Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zalim İstanbul yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Zalim İstanbul dizisine dair merak edilen detaylar...

Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi sezon finali bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin sezon finali yapması nedeniyle izleyiciler Zalim İstanbul sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Zalim İstanbul dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Zalim İstanbul 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapacak. Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz'in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır.

Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz'in Cemre'yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre'yi Agah'ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre'yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk'ten gelir. Ceren'in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim'e son kez veda etmeye gider.

Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

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