Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde genç oyuncu Burak Dakak, Akın Koçovalı karakteriyle diziye dahil oldu. Şimdi izleyiciler Çukur'da Akın Koçovalı'yı canlandıran Burak Dakak kimdir sorusuna yanıt arıyor.