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  • 27.05.2019 19:40
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 19:40

Çukur'da sürprizi! , nereli ve kaç yaşında?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da geçen hafta dizinin son sahnesinde ortaya çıktı. Dizide Akın Koçovalı'yı Burak Dakak canlandırıyor. Şimdi izleyiciler , nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt arıyor.

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde genç oyuncu Burak Dakak, Akın Koçovalı karakteriyle diziye dahil oldu. Şimdi izleyiciler Çukur'da Akın Koçovalı'yı canlandıran Burak Dakak kimdir sorusuna yanıt arıyor.

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