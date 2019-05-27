ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü, canlandırdıkları karakterle sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da fenomen haline geldi.
ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü, canlandırdıkları karakterle sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da fenomen haline geldi.
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