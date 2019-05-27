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  • 27.05.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 22:27

'nin başrol oyuncuları te mahsur kaldı

ekranlarının sevilen dizisi yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Hercai'nin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün hayranları sevilen dizinin ine akın etti. Yaklaşık 3 bin kişi ünlü oyuncuları görmek için sete gitti.

ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Hercai dizisinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ile Akın Akınözü, canlandırdıkları karakterle sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da fenomen haline geldi.

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