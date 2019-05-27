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  • 27.05.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 22:41

. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

ATV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi izleyici karşısına çıktı. dizisinin ilk bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Canevim 2. bölüm fragmanı yayında mı?

dizisi ilk bölümüyle izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Şimdi izleyiciler merakla yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CANEVİM 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

ELVAN'IN DÖNÜŞÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir.

CEYLAN, TAYLAN'LA KARŞILAŞIYOR

Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar.

CEYLAN İŞİ BIRAKIYOR

Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

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