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  • 27.05.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 21:32

Canevim dizisinin Taylan Tanbay'ı ? Kaç yaşında ve nereli?

Canevim dizisi bu akşam ilk bölümüyle saat 20.30'da izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi merakla takip eden izleyiciler şimdi Canevim dizisinin Taylan Tanbay'ı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Özgür Çevik kimdir?

Canevim dizisi heyecan dolu ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Canevim ile ilgili detayları araştırıyor. Canevim dizisinin Taylan Tanbay'ı sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyor.

ÖZGÜR ÇEVİK KİMDİR?

27 Mayıs 1981 yılı Ankara doğumlu , beş yaşına kadar İstanbul'da büyümüştür. İlkokul eğitimini Amasya ilinde, ortaokul eğimini ise Lüleburgaz'da tamamlanmıştır. Liseyi Bingöl ve Kocaeli'nde bitirmiştir. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü kazanmış ve İstanbul'a tekrar geri dönmüştür. Eğitim gördüğü sırada müzik hayatına da devam etmiştir. 2007 yılında üniversiteden mezun olmuştur.

Özgür Çevik, 2004 yılında girdiği Akademi Türkiye yarışması ile tanınmıştır. Bu yarışma ile yıldızı parlayan Oyuncu, 2004 ve 2007 yılları arasında televizyon dizisi olan Yabancı Damat ile karşımıza çıkmıştır. Dizide Niko karakteri ile ilgi odağı olan Özgür Çevik, kısa sürede sevilen oyuncular arasında yer almıştır. Birçok dizi de konuk oyuncu olarak yer alan Oyuncu, son dönem de Kiraz Mevsimi dizisinde konuk oyuncu oldu.

Karizmatik ve sempatik karakteri ile dikkat çeken Çevik, Yabancı Damat dizisi ile yıldızı parlamış ve bu dizi Yunanistan'da izlenme rekoru kırmıştır. Akademi Türkiye yarışması ile tanınarak müzik kariyerine de yön vermiştir. Lise yıllarında gitar çaldığı için rock kategorisinde de albüm çıkartmıştır.

Sinema filmi olarak Vali filminde oynayarak büyük ilgi toplayan dizi oyuncusu, ayrıca tiyatro alanında da faaliyet göstermiştir. Romantika Müzikali adlı eserde başrol oynamıştır. Kırgın Çiçekler dizisinde rol almıştır.

Son olarak Canevim dizisinde Taylan karakterini oynamaktadır.

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