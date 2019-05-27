Canevim dizisi heyecan dolu ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Canevim ile ilgili detayları araştırıyor. Canevim dizisinin Canevim dizisinin Ömer Kılıç'ı Aras Aydın kimdir sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyor.

ARAS AYDIN KİMDİR?

2 Temmuz 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Aras Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

Öğretmen Kemal, Şefkat Tepe, Kiraz Mevsimi, Saklı Kalan, İnadına Aşk, N'olur Ayrılalım, Altınsoylar, Oğlan Bizim Kız Bizim ve Masum Değiliz dizilerinde rol almıştır.

Son olarak Canevim dizisinde 'Ömer' karakterini canlandırmaktadır.

DİZİDE ÖMER KILIÇ KARAKTERİ HAKKINDA

Küçük yaştan beri yaşam mücadelesi içindedir. Cesur, dürüst, gözü pek, sözünün eri, yaptığı işi en iyi şekilde yapan, yardımsever, çevresinde saygı duyulan, çok sevilen, genç bir adamdır. Sevdiklerine çok düşkündür. Özellikle onu büyütüp yetiştiren Hacı Anne'si onun için çok değerlidir. Ceylan ise hayatının aşkı, Ömer'in eksik yanıdır, ruhunun diğer yarısıdır.