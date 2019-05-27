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  • 27.05.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 21:23

Canevim dizisinin Ömer Kılıç'ı ? Kaç yaşında ve nereli?

Canevim dizisi bu akşam ilk bölümüyle saat 20.30'da izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi merakla takip eden izleyiciler şimdi Canevim dizisinin Canevim dizisinin Ömer Kılıç'ı sorusuna yanıt arıyor. Peki, i ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Aras Aydın kimdir?

Canevim dizisi heyecan dolu ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Canevim ile ilgili detayları araştırıyor. Canevim dizisinin Canevim dizisinin Ömer Kılıç'ı sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyor.

ARAS AYDIN KİMDİR?

2 Temmuz 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Aras Aydın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

Öğretmen Kemal, Şefkat Tepe, Kiraz Mevsimi, Saklı Kalan, İnadına Aşk, N'olur Ayrılalım, Altınsoylar, Oğlan Bizim Kız Bizim ve Masum Değiliz dizilerinde rol almıştır.

Son olarak Canevim dizisinde 'Ömer' karakterini canlandırmaktadır.

DİZİDE ÖMER KILIÇ KARAKTERİ HAKKINDA

Küçük yaştan beri yaşam mücadelesi içindedir. Cesur, dürüst, gözü pek, sözünün eri, yaptığı işi en iyi şekilde yapan, yardımsever, çevresinde saygı duyulan, çok sevilen, genç bir adamdır. Sevdiklerine çok düşkündür. Özellikle onu büyütüp yetiştiren Hacı Anne'si onun için çok değerlidir. Ceylan ise hayatının aşkı, Ömer'in eksik yanıdır, ruhunun diğer yarısıdır.

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