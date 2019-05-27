Canevim dizisi heyecan dolu ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Canevim ile ilgili detayları araştırıyor. Canevim dizisinin Ceylan Haksever'i Biran Damla Yılmaz kimdir sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

1986 yılında Gebze'de doğmuştur. Yaşamının büyük bir kısmı Pendik'te geçmiştir. Küçük yaşlarda dizilerde yer alan oyuncuları izleyerek onları taklit ettiğini belirten Biran Damla Yılmaz ailesi tarafından küçük yaşlarda ajansa yazdırılarak bu konuda tecrübe sahibi olması sağlandı. İlerleyen yıllarda oyunculuk isteğinin daha fazla olduğunu tekrar farklı bir ajansa yazıldığını belirten Yılmaz oyunculuk sektörüne 14-15 yaşlarında girmiştir.

Birkaç yapımda yer aldıktan sonra atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide canlandırdığı Eylül karakteri yıldızının parlamasını sağlamıştır.

BİRAN DAMLA YILMAZ OYNADIĞI DİZİLER

- Muhteşem Yüzyıl (Cariye)

- Yasak Dizisi

- Çılgın Dershane

- Beyaz Yalan (Nesrin)

- Kırgın Çiçekler (Eylül) 2015

CEYLAN HAKSEVER KARAKTERİ HAKKINDA

Ceylan ailenin ortanca kızıdır ve ailesi onun için çok kıymetlidir. İyi kalpli, gururlu, fedakar, namuslu, merhametli, dürüst sevdiklerini mutlu etmek için uğraşan, çalışkan ve sahip olduklarının değerini bilen yaşına göre çok olgun bir genç kızdır. Ceylan'ın ilk ve tek aşkı Ömer, en büyük hayali ise Ömer'le evlenip çocuk sahibi olup ölene kadar onunla mutlu olmaktır.