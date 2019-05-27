Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 27.05.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 21:23

Canevim dizisinin Ceylan Haksever'i Kaç yaşında ve nereli?

Canevim dizisi bu akşam ilk bölümüyle saat 20.30'da izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi merakla takip eden izleyiciler şimdi Canevim dizisinin Ceylan Haksever'i sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Biran Damla Yılmaz kimdir?

Canevim dizisi heyecan dolu ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Canevim ile ilgili detayları araştırıyor. Canevim dizisinin Ceylan Haksever'i sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

1986 yılında Gebze'de doğmuştur. Yaşamının büyük bir kısmı Pendik'te geçmiştir. Küçük yaşlarda dizilerde yer alan oyuncuları izleyerek onları taklit ettiğini belirten ailesi tarafından küçük yaşlarda ajansa yazdırılarak bu konuda tecrübe sahibi olması sağlandı. İlerleyen yıllarda oyunculuk isteğinin daha fazla olduğunu tekrar farklı bir ajansa yazıldığını belirten Yılmaz oyunculuk sektörüne 14-15 yaşlarında girmiştir.

Birkaç yapımda yer aldıktan sonra atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide canlandırdığı Eylül karakteri yıldızının parlamasını sağlamıştır.

BİRAN DAMLA YILMAZ OYNADIĞI DİZİLER

- Muhteşem Yüzyıl (Cariye)
- Yasak Dizisi
- Çılgın Dershane
- Beyaz Yalan (Nesrin)
- Kırgın Çiçekler (Eylül) 2015

CEYLAN HAKSEVER KARAKTERİ HAKKINDA

Ceylan ailenin ortanca kızıdır ve ailesi onun için çok kıymetlidir. İyi kalpli, gururlu, fedakar, namuslu, merhametli, dürüst sevdiklerini mutlu etmek için uğraşan, çalışkan ve sahip olduklarının değerini bilen yaşına göre çok olgun bir genç kızdır. Ceylan'ın ilk ve tek aşkı Ömer, en büyük hayali ise Ömer'le evlenip çocuk sahibi olup ölene kadar onunla mutlu olmaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriCanevim dizisinin Ceylan Haksever'i Biran Damla Yılmaz kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri