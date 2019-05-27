Canevim dizisi ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. İzleyiciler merakla "Canevim dizisi nerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Canevim oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte diziye dair tüm detaylar...

CANEVİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Canevim dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin bazı bölümleri İstanbul'un Balat semtinde çekiliyor. Ağırlıklı olarak Beykoz'da yapılan çekimler birçok güzel mekanın izleyicinin gözleri önüne serilmesine aracılık ediyor. Anadolu yakasının kıyı ilçesi olan Beykoz, boğazın tüm güzelliği ile izleyicilerin gözlerine adeta bayram ettiriyor.

CANEVİM OYUNCULARI

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Canevim'de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

CANEVİM İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır.

CANEVİM KONUSU

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.