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  • 27.05.2019 01:31
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 01:31

Söz 84. final bölümü 2. fragmanı yayında! Büyük finalde tüm ekip şehit mi oluyor?

Star TV ekranlarının sevilenlen dizilerinden olan Söz dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde tüm ekibe neler olacağı izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Birçok kişinin beklediği Söz 84. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

Söz dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı

Ekranların sevilen dizisi bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından heyecanla takip edilecek. Heyecanın dorukta olacağı Söz 84. final bölümü fragmanı yayınlandı. İşte final bölümü fragmanı...

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun burunadır. Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev verilir.

Yavuz ve Tim, çatışmayı organize eden terör unsurlarının liderlerini ve çatışmayı yürüttükleri karargahı yok etmek için harekete geçerken timin diğer yarısı, terör unsurlarının mühimmat depolarını vurmak için sıcak temasa başlar.

TİM ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDE

Çatışmaların büyük bir zaferle sona ermesi her şeyin bittiğini anlamına gelmeyecektir. Esas düşman yani 'Bir Dost' yaşadığı sürece ülkemiz böyle tehlikelerle burun buruna olacaktır. Yavuz ve tim son bir görev için harekete geçer. Hayatları pahasına da olsa Dost'u yok edeceklerdir. Fakat onları bekleyen çok daha büyük bir sorun vardır. ''O'' geri dönmüştür. TİM artık, sözün bittiği yerdedir.

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