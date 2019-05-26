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  • 26.05.2019 22:23
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 22:23

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Dengeler iyice bozuluyor!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtıldığı yeni bölümün ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kardeş Çocukları 18. bölüm fragmanı yayında mı?

Pazar akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan 'nın yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaş'ı görüp, bir kez daha Umay'ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım'ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat'ın da devreye girmesiyle birlikte Umay'ın oyunu tamamen raydan çıkar.

SAVAŞ, UMAY'IN İKAZLARINA UYMUYOR

Savaş'ın, Umay'ın tüm ikazlarına rağmen Hayat'la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay,

ÜMRAN'IN PLANI NE?

Ümran'ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran'ın ilk kez Umay'ın bile hesaplayamadığı planları vardır.

UMAY VE ÜMRAN ARASINDA KARTLAR DAĞITILIYOR

Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.

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