Pazar akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları'nın yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, Kardeş Çocukları 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaş'ı görüp, bir kez daha Umay'ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım'ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat'ın da devreye girmesiyle birlikte Umay'ın oyunu tamamen raydan çıkar.

SAVAŞ, UMAY'IN İKAZLARINA UYMUYOR

Savaş'ın, Umay'ın tüm ikazlarına rağmen Hayat'la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay,

ÜMRAN'IN PLANI NE?

Ümran'ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran'ın ilk kez Umay'ın bile hesaplayamadığı planları vardır.

UMAY VE ÜMRAN ARASINDA KARTLAR DAĞITILIYOR

Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.