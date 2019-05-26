ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Zeki Sivri, İlyas, Boran, Behzat, Tekin ve Hurşit'i tuzağa düşürerek ele geçirdi. İzleyiciler şimdi İlyas, Boran, Behzat, Tekin ve Hurşit'e neler olacağını merak ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm fragmanı yayında mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir.