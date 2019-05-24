Ekranların sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisi ne zaman sezon finali yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Payitaht Abdülhamid dizisinin mayıs sonunda ya da haziran başında sezon finali yapması bekleniyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid etrafındaki hainlerin maskesini bir bir indirmektedir. Vembery kurtuluş ümidi olmaksızın zindana atılır. Rothschild meydana sürdüğü tüm adamlarını kaybedince son çare olarak Sabahattin'i görür. Sabahattin büyük bir ihtilal hazırlığındadır. Önündeki tek engel Abdülhamid'e itaatkar su götürmez hassa ordusudur. Rothschild bu engeli aşacaktır ve askerler aralarına giren nifak yüzünden ayaklanacaklardır.



Şivenaz Müslüman olma yolunda ilerlerken, Bidar ona yardımcı olur. Seniha ise Şivenaz'a hiç güvenmemekte, üstelik son günlerde başına ard arda gelen tuhaf olaylardan dolayı Şivenaz ve ayindeki adamlarından şüphe etmektedir. Seniha Şivenaz'dan kurtulmaları gerektiğini savunacak ve kendini bir anda Şivenaz'ın başına gelecek büyük felaketin suçlusu olarak bulacaktır.





Halil Halid ise Söğütlü ve Asaf'ı Jorris'ten kurtarmaya çalışırken diğer adamlarını da kaybeder. Jorris Halil Halid'in adamlarını büyük bir ikilemde bırakır. Ya canlarını feda ettikleri devlete, Halil Halid'e ihanet edecekler, ya da Jorris'in tehdidine boyun eğip masum çocukların hayatlarını kurtaracaklardır.



Çocukları kurtarmak uğruna Halil Halid feda edilecek mi? Şivenaz ölecek ve Seniha mahkum mu edilecek? Abdülhamid Rothschild'in tertibiyle kendi askerleri tarafından mı vurulacak?