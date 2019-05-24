Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Arka Sokaklar 520. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar 550. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük bir çocuğa köpek saldırır. Selin görür ve olaya müdahale eder. Köpek çocuğu ısırır ve bırakmaz. Selin köpeği yaralamak zorunda kalır. Küçük Eray çok kan kaybeder ve ameliyata alınır. Selin sosyal medya gündemine düşer ve köpeği vurduğu için suçlanır. Her yerde Selin'le ilgili karşıt kampanyalar düzenlenir.

TEKİN'İN BAŞI BELAYA GİRİYOR

Canay, Tekin'e yeni bir teklifle gelir. Tekin, Arap hayranının doğum gününe davetlidir ve karşılığında yüklü miktarda para alacaktır. Doğum günü kızı, Tekin'e musallat olur. Tekin durumu babasına mesaj göndererek anlatır. Leyla, Tekin'i dans etmeye zorlar. Kızın babası aniden gelir ve Tekin'in kızıyla evlenmesi için baskı yapar.

HÜSNÜ SAPIĞI DÖVÜYOR

Mahalleye dadanan sapık Aykut, küçük çocuk Emir'i arabasına alır ve barakaya götürür. Çocuğu istismar etmeye niyetlenmiştir. Mahalleden bir kadın çocuğu götürdüğünü görür ve çocuğun annesine haber verir. Polisler gelir ve barakayı bulur. Emir kurtarılır. Hüsnü, Aykut'u barakada bir güzel döver. Aykut halk tarafından linç edilmekten zor kurtulur.

EKİP OLAYI ÇÖZMEK İÇİN UĞRAŞIYOR

Sema ve Yeliz birlikte kalmaktadır. Sema sevgilisi Muhittin'le uyuşturucu işi yapmaktadır. Muhittin, mafya tetikçisi Haydar ve adamı tarafından öldürülür. Adamlar eve gelip Sema'yı da öldürür. Engin ve ekibi Yeliz'i takip ederek adamlara ulaşır. Başlarındaki kişiyi tespit etmeye çalışırlar. Engin'in narkotik müdürü olması, Rıza Baba ve ekibiyle rakip olmasına sebep olmuştur. Bu olayı çözmek için iki ekipte canla başla çalışır.