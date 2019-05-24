Star TV ekranlarında 20.00'de izleyici karşısına çıkan İstanbullu Gelin yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma'nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir.

ADEM VE GÜNEŞ EVLAT EDİNMEYE KARAR VERİYOR

Adem ve Güneş ise evlat edinmeye karar verirler. Bunun için ise ilişkilerinde atmaları gereken bir adım vardır.​ Adem'in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır.

SÜREYYA İÇİN YENİ YOL

Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.

ESMA GARİP'İN ÖLÜMÜNÜ KABULLENEMİYOR

Garip'in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma'nın Garip'in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır.