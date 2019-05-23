Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çarpışma yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Çarpışma sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Çarpışma dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

ÇARPIŞMA SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çarpışma dizisinin mayıs sonunda ya da haziran başında sezon finali yapması bekleniyor.

ÇARPIŞMA NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Yapımcılığını Ay Yapımın üstlendiği Çarpışma dizisinin final yapacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir'in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir'i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki, son anda Zeynep'e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep'in yerini söylemese de, Kadir'i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep'in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep'ten sonra Kadir de Cansız'ın ölüm tuzağının içine düşer.

Kadir ve Zeynep'in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız'ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız'ın üzerine mermi yağdırır.

Diğer yanda Cemre cezaevine gider ve Demir'le yüzleşir. Kerem, Cemre'nin yine en büyük destekçisidir. Veli, İstanbul'dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başlar. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır.