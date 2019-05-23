Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çarpışma yeni bölümüyle perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi merakla Çarpışma 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir'in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir'i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır.

KADİR KONTROLÜ KAYBEDİYOR

Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki, son anda Zeynep'e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep'in yerini söylemese de, Kadir'i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep'in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep'ten sonra Kadir de Cansız'ın ölüm tuzağının içine düşer.

VELİ, CANSIZ'I VURUYOR

Kadir ve Zeynep'in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız'ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız'ın üzerine mermi yağdırır.

ÖLÜM KAPIYI BİR KEZ DAHA ÇALACAK

Diğer yanda Cemre cezaevine gider ve Demir'le yüzleşir. Kerem, Cemre'nin yine en büyük destekçisidir. Veli, İstanbul'dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başlar. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır.