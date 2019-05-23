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  • 23.05.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 22:24

44. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Deniz ve Azra için geri sayım başladı!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi 'nun yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Avlu 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte diziye dair son detaylar...

Avlu 44. bölüm fragmanı yayında mı?

Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizisinde heyecan doruktaydı. Yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler Avlu 44. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz ve Azra için geri sayım başlamıştır. İsyan, yetkililer tarafından verilen süre içinde bitirilmez ise ağır sonuçları olacağı kesindir.

RÜZGAR KİMLERİ SAVURACAK?

Cezaevinden duyulan silah sesleri büyük bir paniğe sebep olur. Son anda yön değiştiren rüzgar kimleri savuracaktır?

DENİZ VE AZRA'DAN YENİ KARAR

Deniz ve Azra birbirlerinden habersiz aynı anda belki de tarihlerinin en cesur kararını alırlar. Zerrin ise tanıdık bir yüzün onu nerelere sürükleyebileceğini deneyimleyecektir.

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