Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Avlu dizisinde heyecan doruktaydı. Yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler Avlu 44. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz ve Azra için geri sayım başlamıştır. İsyan, yetkililer tarafından verilen süre içinde bitirilmez ise ağır sonuçları olacağı kesindir.

RÜZGAR KİMLERİ SAVURACAK?

Cezaevinden duyulan silah sesleri büyük bir paniğe sebep olur. Son anda yön değiştiren rüzgar kimleri savuracaktır?

DENİZ VE AZRA'DAN YENİ KARAR

Deniz ve Azra birbirlerinden habersiz aynı anda belki de tarihlerinin en cesur kararını alırlar. Zerrin ise tanıdık bir yüzün onu nerelere sürükleyebileceğini deneyimleyecektir.