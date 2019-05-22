ATV CANLI YAYIN

Çarşamba akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümde öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz 52. bölümde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 52. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler.

TAHİR, MURAT'I KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir.

TAHİR ÖFKESİNE HAKİM OLAMIYOR

Öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecektir. Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar.

MELEK NEFES'E ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler.