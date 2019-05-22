Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuzgun'un yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Dila, babası Rıfat'ın ölümüyle büyük bir şoka girer, paramparça oldu. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Kuzgun 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dila, babası Rıfat'ın ölümüyle büyük bir şoka girer, paramparça olur. Babasıyla vedalaşır ve yasını tutmaya başlar. Dila'nın, Kuzgun'a en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır. Ancak Kuzgun, Rıfat'ın ölümündeki sorumluluğundan ötürü, Dila'nın yanında olmak istemesine rağmen kendini geride tutar.

DİLA'NIN KALBİNDEKİ YARA BÜYÜYOR

Dila, babasının ölümününe sebep olan pusuyu Kuzgun'un kurmuş olabilme ihtimalinden kaçsa da, Kuzgun'un yokluğu Dila'nın kalbinde her geçen gün daha büyüyen bir yaraya sebep olur. Eksik parçalar birleştiğinde, Dila ve Kuzgun için büyük bir yüzleşmenin yaşanması kaçınılmazdır. Bu yüzleşmede Dila, Kuzgun'dan bir seçim yapmasını isteyecektir. Kuzgun'un kararı Dila'da ağır bir darbe yaratsa da, Kuzgun hala Dila'yı korumaya çalışmaktadır. Dila ile Kuzgun artık, acıları aşklarının önüne geçmiş iki yaralı insandır.

DİLA BEHRAM'I ÖĞRENİYOR

Dila, babasının ölümüne giden yolda, Behram'ın rolünü öğrendiğinde, artık hayatında yeni bir sayfa açılır. Derviş ise, Rıfat'ın ölümü yüzünden Kuzgun'un Dila'ya olan hislerine bir kez yenilmesine engel olmak için harekete geçer.

KUZGUN'DAN YENİ YÖNTEM

Kuzgun'a Dila'nın ihanetlerini yeniden hatırlatmak için çok keskin bir yöntem kullanır. Meryem de Rıfat'ı Kuzgun'un öldürmüş olabileceğinden şüphe etmektedir. Meryem, Kuzgun'un içindeki karanlıkla ilk kez yüzleşecekir.

DİLA BABASININ KATİLİNİN PEŞİNDE

Babasının ölümünün ve kendisine yaşattıklarının hesabını sormak için Behram Adıvar'ı bulmaya kararlı olan Dila, Terzi Derviş'e gider ve onun üzerinden Behram'a meydan okur. Selçuk, gözaltındaki Ali'ye, Ferman Koruoğlu'nun, onu dışarı çıkarabilecek bir teklifi olduğunu söyler. Öte yandan Dila, sevkiyat gecesi yaşananlarının izini sürdüğünde, kendisini ihbar edenin Kumru olduğunu çözer ve karşısına çıkar.