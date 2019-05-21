Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filmi 2012 yılı yapılmış sinema filmidir. Film Asteriks Britanya'da ve Asteriks ve Normanlar albümlerinden uyarlanmıştır. 2012 yılında vizyona giren film bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminin oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor.

ASTERİKS VE OBURİKS OYUNCULARI

Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminin oyuncu kadrosunda Edouard Baer, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve, Gérard Jugnot, Jean Rochefort, Valérie Lemercier, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, Vincent Lacoste, Dany Boon, Bouli Lanners ve Tristán Ulloa gibi isimler yer alıyor.

ASTERİKS VE OBURİKS GİZLİ GÖREVDE KONUSU

Yıl milattan önce 50'dir. Roma imparatoru Sezar yeni yerler fethetmeye doymamaktadır. Görkemli ordusunun başına geçerek, bilinen dünyanın hemen kıyısında duran ve Britanya ismiyle bilinen adayı da işgal etmeye karar verir. Zafer elde etmek neredeyse yine kaçınılmazdır ancak ufacık bir köy, tek başına işgale direnmektedir, bu yüzden Britanyalıların Kraliçesi Kordelia, en sadık komutanı olan Antikloraks'ı, Galya'da Romalılara karşı inatla direnmesiyle nam salan başka bir köye göndermeye karar verir…

İşte bu köydeyse kahramanlarımız Asteriks ve Oburiks devreye girerler fakat işleri başlarından aşkındır. Şef, kısa süre önce Lutesya'dan gelen, baş belası, genç yeğeni Kuduriks'i adam etme görevini onlara vermiştir. Antikloraks yardım çağrısında bulunmak amacıyla köye varınca, Galyalılar ona ünlü iksirlerinden bir fıçı vermeye karar verir. Asteriks ve Oburiks de Britanya'ya kadar Antikloraks'a eşlik edecektir ve uslanmaz kuduruk Kuduriks'de onlara katılacaktır.