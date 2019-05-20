Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ceren, Şeniz'in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı tecrübesini yaşadı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceren, Şeniz'in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı dersini alır. Ceren'in attığı imzanın yankıları köşkün altını üstüne getirir.

CEMRE KARDEŞİNDEN HESAP SORUYOR

Seher, Agah'ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap sorar. Seher kızını köşkten söküp almak için gururunu göz ardı edip Şeniz' den yardım ister.

CEMRE İSYAN EDİYOR

Şeniz'in ise Seher ve ailesi için başka planları vardır. Cemre kardeşinin sınır tanımaz tavırları yüzünden isyan eder. Cemre bir taraftan annesini kollarken sabırsızlıkla beklediği sonuçlar gelene kadar Nedim'e ilaç vermeyi kesecektir.

CİVAN NE YAPACAK?

Civan, Ceren'in hal ve tavırları yüzünden her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Agah Karaçay, Ceren'i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül edecektir.