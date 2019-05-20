Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.05.2019 22:45
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 22:45

9. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Köşkteki herkesin hayatı değişiyor!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'un yeni bölümünde köşkte herkesin hayatı değişmeye başladı. Heyecan dolu yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı yayında mı?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ceren, Şeniz'in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı tecrübesini yaşadı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceren, Şeniz'in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı dersini alır. Ceren'in attığı imzanın yankıları köşkün altını üstüne getirir.

CEMRE KARDEŞİNDEN HESAP SORUYOR

Seher, Agah'ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap sorar. Seher kızını köşkten söküp almak için gururunu göz ardı edip Şeniz' den yardım ister.

CEMRE İSYAN EDİYOR

Şeniz'in ise Seher ve ailesi için başka planları vardır. Cemre kardeşinin sınır tanımaz tavırları yüzünden isyan eder. Cemre bir taraftan annesini kollarken sabırsızlıkla beklediği sonuçlar gelene kadar Nedim'e ilaç vermeyi kesecektir.

CİVAN NE YAPACAK?

Civan, Ceren'in hal ve tavırları yüzünden her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Agah Karaçay, Ceren'i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül edecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriZalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Köşkteki herkesin hayatı değişiyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri