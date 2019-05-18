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  • 18.05.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 11:23

10.son bölümü ile zirvede ( full izle)

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, Reyyan ile Miran'ın intikamdan doğan büyük aşkını anlatan yayınlanan 10.son bölümü ile yine zirvede! 17 Mayıs 2019 reyting sonuçlarına göre Hercai, Total ve AB grubunda 100 program arasından sıyrılarak zirvede yer aldı... Öte yandan Hercai yayınlanan 10.son bölüm ile yine izleyici ekran başına kilitledi. Dizinin hemen ardından Hercai 11.yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Hercai'nin yayının 10.son bölümünü haberimizden full izleyebilirsiniz. Hercai her cuma saat 20.00'de ATV'de!

CUMA AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ 'HERCAİ'

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü,Tüm Kişiler'de % 10,96 izlenme oranı ve % 27,20 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 6,58 izlenme oranı ve % 17,41 izlenme payı, 20+ABC1'de % 8,32 izlenme oranı ve % 20,32 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

TÜM KİŞİLER, AB ve 20+ABC1 KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ SIRADA!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

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