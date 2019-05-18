CUMA AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ 'HERCAİ'

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü,Tüm Kişiler'de % 10,96 izlenme oranı ve % 27,20 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 6,58 izlenme oranı ve % 17,41 izlenme payı, 20+ABC1'de % 8,32 izlenme oranı ve % 20,32 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

TÜM KİŞİLER, AB ve 20+ABC1 KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ SIRADA!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.