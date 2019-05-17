Game Of Thrones 8. sezonuyla 14 Nisan'da izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin yeni sezonuna ilişkin son detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Şimdi dizinin izleyicileri Game Of Thrones 8. sezon 6. final bölümü ne zaman ve nereden izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

GAME OF THRONES FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Game Of Thrones final bölümüyle 19 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak. Heyecan dolu sahnelerin olacağı bölüm 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES'UN BU SEZON YAYINLANAN BÖLÜMLERİ

54 dakikadan oluşan 1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlandı.

58 dakikadan oluşan 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlandı.

1 saat 22 dakikadan oluşan 3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlandı.

1 saat 20 dakikadan oluşan 4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlandı.

1 saat 20 dakikadan oluşan 5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlandı.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI