Söz'ün yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi. Söz dizisinin 83. bölüm fragmanında Yavuz'un, "Böyle ölmek istemiyorum, aşağılık bir teröristin amacına ulaştığını benim yüzümde, benim çaresizliğimde görün istemiyorum." sözleri merak uyandırdı. Yarbay Erdem'i kurtarmak için operasyona çıkan TİM'i zorlu süreç bekliyor. Ekibin Yavuz'un hayatta kalması için çabaları göz doldurdu. Peki, Söz final mi yapıyor? Söz final tarihi ne zaman? İşte Söz 83. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Söz'ün yayınlanan yeni bölüm fragmanında "Büyük finale son 2 bölüm" duyurusu yapıldı. Buna göre, Söz dizisi 27 Mayıs'ta yayınlanacak 84. bölümüyle ekranlara veda edecek.

YAVUZ ÖLÜYOR MU?

Söz'ün yayınlanan yeni bölüm fragmanında heyecan doruktaydı. Yavuz Karasu'nun hayatta kalabilmesi için Dragan'a ihtiyacı var. Tim Yavuz'u hayatta tutabilmek için Söz veriyor!

İşte Söz 83. yeni bölüm fragmanı;

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aradan geçen uzun zamanın ardından beklemedikleri bir anda karşılarında Yavuz komutanlarını gören Tim, Erdem'i kurtarmak için Yavuz önderliğinde hiç beklemeden harekete geçer.

TİM'DEN ANİ BASKIN

Büyük patron Di Rabbako'nun yardımıyla ülkeye giriş yapan Linda, Erdem'in tutulduğu yere gitmek harekete geçecekken beklemediği bir sürprizle karşılaşır: Tim Linda'nın bulunduğu havalimanına ani bir baskın düzenler.

LİNDA TİM'DEN KURTULABİLECEK Mİ?

Linda Yavuz'un başında olduğu Tim'in elinden kurtulmak için her yolu deneyecek fakat bunun bedeli çok ağır olacaktır.

TİM ERDEM'İN YERİNİ ÖĞRENİYOR

Erdem'in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako'nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir.

TİM'İN DRAGAN'I VERMEYE NİYETİ YOK

Erdem'in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz'la konuşan Di Rabbako Erdem'e karşılık Dragan'ı ister. Tim takas için buluşma noktasına gittiğinde planları Erdem'i kurtarmaktır fakat Dragan'ı vermeye niyetleri yoktur.