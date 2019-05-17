17 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Her bölümü ile adından söz ettiren program Zuhal Topal'la Sofrada bugün haftanın finali FOX TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Haftanın birincisi toplam puanlar belli olduktan sonra açıklanıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi Seda ve İpek oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

SONGÜL CELEP VE KAYINVALİDESİ SULTAN HANIM

Songül 35 yaşında 14 yıllık evli ve Tuncelili. Yarışmaya kendi isteği ile katılıyor. Eğer yarışmayı kazanırsa araba almak istiyor. Kayınvalide Sultan hanım ise Çorumlu ve 44 yıllık evli.

HAZEL ÜÇEL KAYIN VALİDESİ ŞADİYE ÜÇEL

29 yaşında 4 yıllık evli olan gelin tam bir motor aşığı. Gelinimiz ödülü kazanırsa ev almak istiyor. Kayın valide Şadiye hanım ise 56 yaşında Mersinli. Gelin kaynana aramızdan su sızmıyor diyor.CENNET UMMALİYEGAN VE KAYINVALİDESİ MİNE YAZGAN

Kazakistanlı gelin 10 yıllık evli. yemek yapmayı çok seviyor ve kendi yöresinin yemeklerini çok iyi biliyor. Kayınvalide Mine hanım ise doğma büyüme İstanbullu.

AYŞE KÜÇÜK VE KAYINVALİDESİ BEDİHA HANIM

Adanalı gelin 12 yıllık evli 2 çocuk annesi ve sosyal bilgiler annesi. Ödülü kazanırsa kendine vakit ayırıp gezmek istiyor. Kayınvalide Bediha hanım ise 39 yıllık evli ve Osmaniye'de yaşıyorÇİĞDEM ÖZTÜRK VE KAYINVALİDESİ NEZAHAT HANIM12 yıllık evli olan gelin,ev hanım..Kayınvalidesi Nezahat hanım ise tam bir Karadenizli. Kaynak: Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 17 Mayıs Cuma

18 NİSAN PUAN DURUMU

Rüzgar 4

Rahşan 4

Songül 4

Şaduman 7

Zuhal Topal 9

TOPLAM 28 puan aldı