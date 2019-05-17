TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Abdülhamid Payitahtı bombalamaya gelen İngiliz gemilerini geri göndermeyi başardı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 87. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid Payitahtı bombalamaya gelen İngiliz gemilerini geri göndermeyi başarır ama Sabahattin, Rothschild ve diğer muhalifler yenilgiyi kabullenmez. Abdülhamid'i tahtından indirebilmek ve hanedanı bitirebilmek için yeni bir tertibin hazırlığına başlarlar.

VEMBERY TEDBİRLER ALIYOR

Vembery, kendini ele verecek kişileri susturur, ihanetini gizleyecek tedbirler alır. Ancak Abdülhamid şimdiye kadar yanlarında olan, dost görünen düşmanların hainliğini ortaya çıkarmaya kararlıdır.

HALİL HALİD HARİTANIN PEŞİNDE

Halil Halid ise Süleyman Mabedinin yerini gösteren haritayı bulmak için uğraşır. Bunun için önce Jorris, Garo, Robina ve Vicinio'nun oyunlarını bozmak zorundadır.

ŞİVENAZ İDAMA MAHKUM EDİLİYOR

Şivenaz babasını Rotschild'in kendisini gözden çıkarmasıyla tekrar tutuklanır ve mahkeme tarafından idama mahkum edilir. Bidar, Naime'nin sağlığının kötüye gitmesiyle iyice sarsılırken, haremde hiç beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır.

ABDÜLHAMİD'İN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?

Bidar ve Seniha Ramazan ayı geleneklerini yerine getirirken, Abdülhamid'in idare ettiği, bir diğer ramazan geleneği olan huzur derslerinde neler konuşulacak? Halil Halid Abdülhamid'e verdiği sözü tutabilecek mi? Garo Robina'ya duyduğu aşkın zaafıyla ikili oynamanın bedelini ödeyecek mi? Abdülhamid, Fuat, Şivenaz ve Rotshscild gibi Vembery'nin ihanetini kanıtlayacak mı? Aldıkları mağlubiyetlerle giderek bilenen düşmanın Abdülhamid'e karşı yeni hamlesi ne olacak?