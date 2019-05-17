Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Mesut, Ceren'i kurtarmak için Firaz'ın peşine düşüyor. Peki, Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Salih, nişanlısı kaçırıldığı için Firaz'a yardım ettiğini itiraf eder. Mesut ekip ile paslaşarak operasyonu kurar ve Ceren'i kurtarırlar. Canan kızıyla beraber yurtdışına seyahat edecektir. Emniyete gelip Mesut'a ve tüm ekibe teşekkür eder. Giderken de Selin'e iyi bakması konusunda birkaç güzel cümle eder.

FATMANUR'UN KATİL ZANLISI KİM?

Fatmanur eski kocası Üzeyir tarafından şiddete uğrayan bir kadındır. Fatmanur ve oğlu aniden kaybolur. Fatmanur'un ormanlık arazide cesedi bulunur. Üzeyir oğlunu kaçırmıştır ve her yerde aranır. Fatmanur'un bir numaralı katil zanlısı eski eşi Üzeyir'dir.

İLKAY VELİ'NİN YANINA KAÇIYOR

Mesut'un yeğeni İlkay'ın İstanbul'da bir sevgilisi vardır. Sevgilisi Veli zengin ve kötü alışkanlıkları olan bir gençtir. İlkay'ı arkadaşlarıyla tanıştırır ve İlkay'ın da kötü alışkanlıklara alışmasına sebep olur. Ailesi İlkay'ın, Şanlıurfa'ya eve gelmesini istemektedir. İlkay kimseye haber vermeden Veli'nin yanına kaçar.

ENGİN NARKOTİK ŞUBENİN BAŞINA GEÇİYOR

Engin Narkotik şubenin başına geçmiştir. Kendisine yeni bir ekip kurar. Sema ve Yavuz bağımlı evli bir çifttir. Ekip gençlere madde sağlayan Tuncer'in yakalanması için Engin ve ekibi harekete geçer. Engin tam Tuncer'i yakalamak üzeredir ki Rıza Baba ve ekibi onlardan önce davranır.