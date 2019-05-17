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  • 17.05.2019 23:42
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 23:42

11. yeni bölüm fragmanında yayında mı? İki konakta da ortalık karışıyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'nin yeni bölümünde izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler ". bölüm fragmanı yayında mı?" sorusuna merakla yanıt arıyor. İşte Hercai'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

Hercai 11. bölüm fragmanında yayında mı?

Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitleyen 'nin son bölümünde yaşananlar geceye damgasını vurdu. Miran'ın kararları nedeniyle iki konakta da ortalık karıştı. İzleyiciler yeni bölümün sona ermesinin ardından . bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Hercai'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?z

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir.

MİRAN'IN REYYAN'A TEKLİFİ

Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek?

KONAKTA İKİNCİ DEPREM!

Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur.

AZİZE VE SULTAN'IN KARŞI HAMLESİ NE OLACAK?

Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

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