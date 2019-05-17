Ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan İstanbullu Gelin'in yeni bölümüyle heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Garip'in ölümüyle Boranlar için farklı bir süreç başladı. İzleyiciler şimdi merakla İstanbullu Gelin 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Garip'in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma'nın Garip'in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır.

ADEM VE GÜNEŞ EVLAT EDİNMEYE KARAR VERİYOR

Adem ve Güneş ise evlat edinmeye karar verirler. Bunun için ise ilişkilerinde atmaları gereken bir adım vardır.

BORANLAR İÇİN FARKLI BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Süreyya'nın Yaz için yaptığı çalışmayı Mert hazırladığı albümde kullanmak ister. Stüdyoya giren Süreyya her şeye rağmen enerjisini yüksek tutmaya çalışmaktadır. Garip'in ölümüyle Boran'lar için farklı bir süreç başlar.

ESMA'NIN HASTALIĞI AĞIRLAŞIYOR

Esma'nın hastalığının iyice ağırlaşması onu akıl almaz bir sonuca götürecektir.