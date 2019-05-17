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  • 17.05.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 21:51

yayında! . bölümde ?

Pazartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanan Çukur'un yeni bölümünde ortalık iyice karışacak. İzleyicilerin şimdi merakla beklediği yayınlandı. Şimdi izleyiciler Çukur 2. sezon 33. bölüm fragmanında Aliço'nun ölüp ölmediğini araştırıyor.

Çukur 66. bölüm fragmanında Aliço ölüyor mu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un bu haftaki bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını sorduğu yeni bölüm izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar.

İDRİS'TEN SÜRPRİZ HAMLE!

İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.

KOÇOVALILARI YOK ETME PLANI

Bu sırada Azer'i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah'la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur'da tansiyon yükselecek.

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